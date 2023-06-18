У Росії заявили про демілітаризацію України – Кулеба відреагував

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про демілітаризацію України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував

У Кремлі заявили, що Росія впоралася із завданням “демілітаризації” України, тому що вона використовує все менше своєї зброї й все більше – західної.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що таке абсурдне пояснення свідчить: за потреби Кремль навіть поразку у війні продасть росіянам як перемогу.

Про це розповідає НСН з посиланням на ЛІГА.Новини.

Він припустив, що далі Кремль може заявити про виконання й решти “задач” агресії, сформульованих Путіним у перший день повномасштабного вторгнення.

Дмитро Кулеба відреагував на слова Пєскова про демілітаризацію України

“У наступних серіях: фактично, усі задачі СВО виконана. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки й зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи”, – написав Кулеба у Facebook. “Ось чому ми праві, коли кажемо партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом. Головне для партнерів – не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України”, – вважає він.

Пєсков в інтерв’ю RT Arabic 17 червня сказав, що Україна нібито була сильно мілітаризована на момент початку повномасштабного вторгнення, тому Росія прагнула її демілітаризувати.

Зараз “фактично це завдання багато в чому виконане”, сказав спікер Кремля, бо “все менше і менше своєї зброї Україна використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу”.

Як відомо, президент Володимир Зеленський ще у березні 2022 року казав, що Україна не сяде за стіл переговорів з Росією, якщо та вимагатиме говорити про якусь демілітаризацію чи “денацифікацію”.

Після року повномасштабної війни вже в Міністерстві оборони України почали говорити про необхідність демілітаризації Росії – принаймні її прикордонної частини.

Заступник начальника ГУР казав, що Росія “може вести таку війну ще 2023 рік, максимум 2024-й – і все”.

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