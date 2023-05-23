Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав два ключові моменти, за яких можливі мирні переговори з Росією

Найкращим планом є “формула миру” президента Зеленського.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що наша держава готова говорити про мирне врегулювання війни з Росією за двох умов.

Про це він сказав в етері телемарафону, повідомляє НСН з посиланням на ТСН.

Кулеба зазначив, що всі мирні плани, які готова розглядати Україна, повинні базуватися на двох ключових пунктах – відновлення територіальної цілісності та недопущення заморожування війни. Він наголосив, що найкращим мирним планом є “формула миру”, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Мирні переговори з Росією – Кулеба назвав 2 ключових пункти

“Ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити про них з точки зору того, як їх поєднати з формулою миру та інтегрувати в неї”, – пояснив міністр.

“Формула миру” Зеленського: що відомо

Президент України Володимир Зеленський під час саміту G20 15 листопада назвав умови миру з росією, які складаються з таких пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека

Продовольча безпека

Енергетична безпека

Звільнення всіх полонених і депортованих

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку

Виведення російських військ і припинення бойових дій

Повернення справедливості

Протидія екоциду

Недопущення ескалації

Фіксація закінчення війни

У Кремлі пропозицію українського лідера відкинули, там наполягають на окупації українських територій та ще низці вимог, які нібито “повинна виконати” наша держава.

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