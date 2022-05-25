У ПриватБанку назвали терміни нарахування допомоги переселенцям у червні

Багато переселенців скаржаться на те, що досі не отримали своїх виплат за березень-квітень. У ПриватБанку запевнили, що необхідні кошти найближчим часом перерахують усім отримувачам, та назвали терміни нарахування допомоги

Так, Мінсоцполітики щомісяця перераховує кошти банкам, які беруть участь у програмі “єПідтримка”, до 3, 13 та 23 числа включно. Це означає, що ті, хто не отримав своїх грошей до 23 травня, повинні очікувати виплати до 3 червня.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Банк зараховує гроші на картку одержувачів, як тільки їх отримує. Якщо гроші на карту не приходять, то проблема точно не в банку. Причин затримок виплат може бути кілька. Може виникнути проблема при обробці заяв та формуванні реєстрів, або виникне дефіцит коштів у Мінсоцполітики, і тоді кошти банку перерахують із затримкою.

Ощадбанку гроші на виплати допомоги переселенцям виплачуються щомісяця також до 3, 13 та 23 числа на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

У Мінсоцполітики відзвітували, що у травні всі заявки на виплати тимчасово переміщеним особам були профінансовані, і українцям мають виплатити гроші за березень та квітень. Одні області передають опрацьовані заяви швидше, інші – повільніше, за рахунок чого заявки обробляються з різною швидкістю.

Виплати переселенцям в Україні: з 1 травня їх отримуватимуть не всі (перелік громад)