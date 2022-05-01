Виплати переселенцям в Україні: з 1 травня їх отримуватимуть не всі (перелік громад)

Виплати переселенцям в Україні: з 1 травня їх надаватимуться за нових умов, повідомляє NNS, посилаючись на прес-службу Мінреінтеграції.

З сьогоднішнього дня, 1 травня, в Україні змінюються умови надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер уряд виплачуватиме компенсацію лише переселенцям із певних територіальних громад у 8 областях.

Наразі у переліку, який регулярно оновлюється, присутні такі області:

Дніпропетровська (2 громади),

Херсонська (49 громад),

Харківська (51 громада),

Миколаївська (4 громади),

Донецька (всі 66 громад),

Луганська (всі 37 громад),

Одеська (1 громада)

Запорізька (49 громад) області.

‘Підкреслюємо, що громади Донецької та Луганської областей знаходяться в цьому переліку в повному складі. Тобто, з 1 травня всі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в цих громадах, гарантовано отримають грошову допомогу від держави’, – йдеться в повідомленні пресслужби.

Люди, які виїхали з вказаних у переліку регіонів у безпечніші місця та зареєструвалися, як переселенці, можуть розраховувати на соціальні виплати від держави. Кожній дорослій людині щомісяця виплачуватимуть по 2 тисячі гривень та по 3 тисячі гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю.

Тобто з 1 травня 2022 року допомогу на проживання отримуватимуть вимушені переселенці, які виїхали з територій, які зараз тимчасово перебувають в окупації, з територій, які знаходяться в блокаді (оточенні) та з території, де ведуться активні бойові дії.

Повний перелік громад, переселенцям з яких надаватимуть грошову допомогу:

Перелік також доступний за ПОСИЛАННЯМ.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через додаток ‘Дія’, особисто або через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.