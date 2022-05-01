Виплати переселенцям в Україні: з 1 травня їх отримуватимуть не всі (перелік громад)

Виплати переселенцям в Україні: з 1 травня їх надаватимуться за нових умов, повідомляє NNS, посилаючись на прес-службу Мінреінтеграції.
З сьогоднішнього дня, 1 травня, в Україні змінюються умови надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер уряд виплачуватиме компенсацію лише переселенцям із певних територіальних громад у 8 областях.
Наразі у переліку, який регулярно оновлюється, присутні такі області:
- Дніпропетровська (2 громади),
- Херсонська (49 громад),
- Харківська (51 громада),
- Миколаївська (4 громади),
- Донецька (всі 66 громад),
- Луганська (всі 37 громад),
- Одеська (1 громада)
- Запорізька (49 громад) області.
‘Підкреслюємо, що громади Донецької та Луганської областей знаходяться в цьому переліку в повному складі. Тобто, з 1 травня всі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в цих громадах, гарантовано отримають грошову допомогу від держави’, – йдеться в повідомленні пресслужби.
Люди, які виїхали з вказаних у переліку регіонів у безпечніші місця та зареєструвалися, як переселенці, можуть розраховувати на соціальні виплати від держави. Кожній дорослій людині щомісяця виплачуватимуть по 2 тисячі гривень та по 3 тисячі гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю.
Тобто з 1 травня 2022 року допомогу на проживання отримуватимуть вимушені переселенці, які виїхали з територій, які зараз тимчасово перебувають в окупації, з територій, які знаходяться в блокаді (оточенні) та з території, де ведуться активні бойові дії.
Повний перелік громад, переселенцям з яких надаватимуть грошову допомогу:
Перелік також доступний за ПОСИЛАННЯМ.
Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через додаток ‘Дія’, особисто або через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.