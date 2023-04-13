У ПФУ анонсували новий перерахунок пенсій – коли і кому додадуть по 1200 грн

В Україні планують провести наступний перерахунок пенсії із запізненням. Яка категорія українців і коли отримає ще по 1 200 гривень

Працевлаштовані пенсіонери які вийшли на пенсію зі стажем у 35 років і мали виплату близько 7 тисяч гривень, можуть розраховувати на перерахунок у 1 200 гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України, інформує НСН.

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Однак для того, щоб здійснити перерахунок, потрібно отримати дані про сплачені внески із зарплат у першому кварталі цього року, які можуть бути із запізненням. Тому перерахунок надійде не у квітні, а у червні.

Також у відомстві наголошують, що для кожного працевлаштованого пенсіонера розмір перерахунку буде індивідуальним, оскільки у когось зарплата може бути вищою, а у когось – нижчою.

Перерахунок пенсії у квітні

Від 1 квітня в Україні працевлаштованим пенсіонерам автоматично перерахували пенсії без їхнього звернення. Сума нової виплати для кожного пенсіонера, який продовжує працювати на заслуженому відпочинку, розраховується індивідуально. Під час здійснення перерахунку фахівці фонду аналізують доцільність та обирають оптимальний варіант розрахунку пенсії: або з урахуванням лише набутого страхового стажу, або страхового стажу і зарплати.

Додамо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підвищення виплат для пенсіонерів, що продовжують працювати, стосуватиметься близько 600 тисяч українців.

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