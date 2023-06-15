У ПФУ розповіли українцям, що вони можуть отримати довідку про розмір пенсії онлайн. Як це зробити

У Пенсійному фонді України відповіли, як отримати довідку про розмір пенсії електронною поштою.

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії у відповідь на запитання читачки під постом у Фейсбук.

“Будь ласка, підкажіть, як отримати довідку про розмір пенсії електронною поштою? На ПФУ ел.адресу написала-мовчать”, – поцікавилася жінка.

У відповідь на це в ПФУ повідомили, що довідку про розмір пенсії можна отримати дистанційно тільки в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua), зареєструвавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

“Зайдіть, будь ласка, до пункту меню “Запит на отримання електронного документа” особистого користувача кабінету з блоку “Комунікації з ПФУ”. При подачі звернення на отримання довідки про розмір пенсії необхідно обрати тип звернення “довідки про доходи пенсіонера”, – підказали в ПФУ .

Отже, в результаті обробки звернення одержувачу буде направлено документ у вигляді pdf-довідки та електронний документ, підписаний ЕЦП ПФУ, який згідно з чинним законодавством є аналогом паперового документа, підписаного відповідальною особою в органі ПФУ.

У Пенсійному фонді розповіли, як отримати довідку про розмір пенсії онлайн

Як ми повідомляли раніше, в Україні пройде детальна перевірка субсидій. Це потрібно для того, щоб виявити та урізати виплати порушникам певних умов для отримання пільг.

Про це йдеться в наказі № 190 Міністерства фінансів України.

Навіщо потрібна масштабна перевірка субсидій

Попри те, що верифікація проводиться щороку, у 2023 році будуть впроваджувати посилений її варіант. Річ у тому, що дані будуть звіряти відразу з чотирьох реєстрів:

реєстр застрахованих осіб, яким керує Пенсійний фонд України

реєстр Державної податкової служби

реєстр Міграційної служби

реєстр актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції

Важливість такої верифікації полягає в “очищенні” списків від правопорушників у контексті отримання соціальних виплат і урізанні розміру різних соцвиплат, зокрема субсидій.

Припускають, що обсяги допомоги, яку виплачують не за призначенням, можуть сягати понад 10%. Тому фінансову допомогу будуть отримувати винятково ті, хто її справді потребує.

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