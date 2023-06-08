Як визначається розмір пенсії – пояснили у ПФУ

Пенсійний фонд України розповів українцям, як визначається розмір пенсії і від чого він залежить

Про це повідомив ПФУ в интервью “Вечірньому Києву”, розповідає НСН.

Так, за словами заступника начальника Управління пенсійного забезпечення, надання житлових субсидій та пільг – начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Головного управління ПФУ у Києві Людмили Гребенникової, умови призначення, формула розрахунку та виплати пенсії залишилися незмінними.

Є загальні норми, визначені Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а саме розмір пенсії кожної особи індивідуальний та залежить від її страхового стажу та заробітку.

Виходячи з даних ПФУ, мінімальний розмір пенсії становить 2093 гривні, мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих осіб становить 2520,00 гривень, максимальний розмір пенсійної виплати становить 20930 гривень (2093×10).

Як визначається розмір пенсії

Як зазначається, при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують році звернення за призначенням пенсії (у 2023 році – 12236,71 гривень).

При цьому виплата пенсії здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця. До того ж за кожним пенсіонером закріплено певну дату.

Як ми повідомляли раніше,стало відомо, хто модже втратити статус внутрішньо переміщеної особи.

Зазвичай передумовою для втрати статусу ВПО стає зміна фактичного місця проживання. Наприклад, втратити статус ВПО можна, виїхавши за кордон, або повернувшись до свого попереднього місця проживання. Трапляються й випадки, коли люди з тих чи інших причин винаймають нове житло та після переїзду не повідомляють про це органи соцзахисту.

У разі, якщо у співробітників органів соцзахисту виникла підозра щодо правомірності отримання особою грошових виплат, проводиться відповідна перевірка. Проте така перевірка не може відбутися неочікувано.

Кожна людина має право на вільне пересування і не зобов’язана цілодобово очікувати вдома візиту соціального працівника. Отже, про намір перевірити дані внутрішньо переміщеної особи співробітники соціальної служби мають попередити завчасно.

“Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна”, — кажуть у Мінреінтеграції.

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