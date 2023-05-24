Чи можна підвищити розмір пенсії і хто це може зробити – пояснення ПФУ

У Пенсійному фонді роз’яснили, чи можна завдяки добровільним внескам підвищити розмір пенсії і хто це може зробити, передає НСН.

Добровільні внески, як працює система

Розмір пенсійного забезпечення в Україні залежить від стажу роботи, при чому на кожен рік стажу припадає 1% від рівня визначеної для обчислення заробітної плати за кожен рік.

Мінімальний стаж для отримання пенсії складає 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. У разі нестачі стажу його можна докупити, але лише до мінімального рівня, що означає, що розмір пенсії буде найнижчим.

З березня 2023 року в Україні була запроваджена ще одна програма з докупки стажу, яка спрямована на майбутнє. Це означає, що нею можуть скористатися люди, які ще не досягли пенсійного віку.

Ця програма дозволяє фінансувати майбутню пенсію шляхом місячних внесків заздалегідь. Внески можна регулювати відповідно до заробітку. Немає обмежень щодо кількості років, тому можна досягти навіть максимальних показників по виплатах пенсії у майбутньому.

Принцип дії:

людина укладає договір на сайті ПФУ (це робиться онлайн у кілька кліків;

щомісяця робить внески на будь-яку суму (розмір платежу може бути різний) ;

гроші в автоматичному режимі зараховуються на рахунки ПФУ;

надходження розкладаються на періоди — на місяць буде зараховано мінімально 1470 гривень, тобто гроші акумулюються, поки не набереться така сума, а потім вже дораховуються до стажу, потім заново;

жодних звітів подавати не треба.

«Якщо ви доплатите собі 2 000 гривень, у вас буде обрахунок заробітної плати як 9 000 гривень. Кожні 100 гривень збільшують зарплату майже на 500 гривень», пояснила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Отже, якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї. Натомість збільшити пенсійні виплати пенсіонера можна, за допомогою благодійних пожертв.

Як працюють благодійні пожертви

Благодійні пожертви є двох видів: загальні та персоналізовані.

Так, якщо людина здійснює загальну пожертву, гроші нараховуються як фінансовий ресурс на рахунки ПФУ. Далі установа розподіляє їх між пенсіонерами з найнижчими виплатами на власний розсуд.

У разі персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонеру, а 30% — все одно нараховуються у загальний бюджет фонду.

Зробити пожертви можна через сайт ПФУ. Реєстрація для цього не потрібна. Достатньо просто обрати необхідний розділ:

якщо вносите гроші у загальну систему — ввести тільки суму;

якщо конкретній людині — її РНОКПП (індивідуальний податковий номер, або ІПН), ПІБ та суму пожертви.

Важливо! У випадку персоналізованого внеску гроші буде включено у виплатні документи на наступний місяць. Тобто йдеться не про докупівлю стажу, а фактично про одноразову допомогу.

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