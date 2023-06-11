Як отримати довідку ВПО у червні і які переваги вона надає

Як отримати довідку ВПО у червні і куди звертатися, щоб отримати виплати та безкоштовні соціальні послуги.

Про це НСН інформує з посиланням на Суспільне.

Як оформити довідку ВПО, куди і які документи подавати — роз’яснила заступниця директора департаменту соціальної політики Катерина Бінусова.

Громадяни України, іноземці або люди без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, яких змусили залишити чи покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, мають право отримати грошову допомогу. Для того, аби її отримати, слід оформити довідку ВПО (внутрішньо переміщеної особи).

Для чого потрібна довідка ВПО

Довідка надає право отримувати допомогу на проживання;

переоформити соціальні виплати, пенсію;

влаштувати дитину в садок/школу;

отримати доступ до медичного обслуговування.

Як отримати довідку ВПО

Як розповіла Катерина Бінусова, для отримання такого документа потрібно звернутися до департаменту соціальної політики, чи подати заяву через Портал “Дія”.

Для подання заяви через “Дію” потрібно:

встановити мобільний додаток “Портал Дія” на електронний пристрій;

перевірити підключення до інтернету та чи увімкнена функція геолокації;

заявнику потрібно пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням: інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації.

“Недієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена, звертаються через законного представника. Від імені малолітньої дитини звертається один з батьків або інший родич. Якщо дитина прибула без родичів, то заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем знаходження дитини”, уточнила Катерина Бінусова.

Які слід мати документи для отримання довідки ВПО у червні

заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

документ, що посвідчує особу заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження дитини (за необхідності).

Якщо в таких документах відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання, заявник має надати докази факту проживання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

Довідку про взяття на облік ВПО надають безоплатно у день подання заяви.

“У разі відсутності в документах заявника відмітки про реєстрацію місця проживання, уповноважений орган зобов’язаний розглянути заяву протягом 15 робочих днів. Протягом цього строку приймають рішення про видачу довідки або відмову в її видачі. Потім електронна форма довідки передається в мобільний додаток Порталу Дія за запитом внутрішньо переміщеної особи”, додала пані Катерина.

Довідка діє безстроково, окрім окремих випадків, передбачених законодавством. Також статус ВПО можна оформити без прописки.

Як отримати довідку ВПО без прописки

У разі відсутності в документі відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують проживання на цій території на момент виникнення обставин, які спричинили внутрішнє переміщення.

Такими документами можуть бути:

військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідка з місця навчання; рішення місцевого органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії, відеозаписи.

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