У Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка. Ґаджет вибухнув у руках дитини

Про це повідомили в поліції Харківської області, передає НСН.

Трагедія сталась у селі Павлівка Богодухівського району Харківської області 7 серпня о 1:05. За попередніми даними слідства, дитина гралась на планшеті, коли пристрій заряджався. Раптово він вибухнув. Від отриманих травм дитина загинула на місці трагедії.

У Харківській області через вибух планшета загинула 11-річна дівчинка

“За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Богодухівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що дівчина під час перегляду планшету, який перебував на зарядці, отримала смертельну травму від ураження струмом”, – повідомили у поліції.

Остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.

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