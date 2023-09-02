У деяких випадках школярам дозволять “прогулювати” уроки – подробиці від МОН

У Міністерстві освіти і науки розповіли, у яких випадках школярам дозволять прогулювати уроки

Українські школярі зможуть прогулювати уроки у випадку “затяжних” повітряних тривог. Також педагогам та батькам слід зважати на психологічний та фізичний стан здоров’я діток і у випадку, якщо школяр втомився – допускати “прогули” у школі.

Про це у інтерв’ю виданню “Суспільне” повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, додавши, що жодного регламенту щодо того, коли можна пропустити заняття, не існує.

Про це розповідає НСН з посиланням на Українські Новини.

Лісовий зауважив, що різниці між тим, коли дитина захворіла й тим, коли вона втомлена робити не варто. Навіть якщо у школі є надійне укриття, але дитина напередодні погано спала через повітряну тривогу чи обстріл – вона може прогуляти перші уроки. Слід надати можливість відновити сили, і лише потім скеровувати на навчання.

У деяких випадках школярам дозволять прогулювати уроки

Лісовий вчергове наголосив, що якість засвоєних знань сумнівна, якщо школяр втомлений і мляво сприймає нову інформацію. При цьому, за словами міністра, завжди є спосіб надолужити втрачені знання на освітній платформі “Всеукраїнська школа онлайн”.

Як ми повідомляли раніше, українські школи змінили графіки канікул у 2023/2024 навчальному році.

Так, виходячи з постанови уряду, новий навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно 1 вересня, а триватиме на місяць довше – до 28 червня наступного року. При цьому процес навчання повністю підлаштований під військові реалії у кожному конкретному регіоні країни, тому школи працюватимуть у трьох форматах: очний, онлайн та змішаний.

Щодо графіків канікул, то вони будуть єдиними для всіх учнів. З цього року канікул буде більшим, але кількість навчальних днів збільшиться, щоб надолужити ті періоди, коли не було світла та навчальний процес переривався.

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