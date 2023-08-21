Батьки зможуть самостійно обирати форму навчання дитини – МОН

З 1 вересня більшість навчальних закладів України повинні повернутися до очного навчання. Втім якщо батьки мають застереження щодо безпеки дітей, то можуть самостійно обирати форму навчання

Українські заклади освіти завершують підготовку до нового навчального року. Ключове питання – обладнання укриття, адже безпека та комфорт дітей є першочерговими завданнями.

У МОН розповіли про форми навчання дітей з 1 вересня. Про це повідомляє НСН з посиланням на osvita.ua.

Батьки зможуть самостійно обирати форму навчання дитини

Просто зараз поліція та ДСНС проводить інспекцію укриттів та вказує на недоліки. Втім, у разі виникнення сумнівів щодо безпеки дітей батьки мають повну свободу вибору форми навчання.

Як повідомили у МОН, у випадку, якщо батьки проти очної форми навчання, їм доступні інші варіанти: дистанційна освіта, сімейна (домашня) або екстернатура.

Також у міністерстві нагадали, що очне навчання повинне бути організоване у такому режимі, щоб в укритті було місце для всіх учнів та персоналу.

“Якщо потужностей споруд цивільного захисту недостатньо для укриття всіх школярів, учителів та працівників, освітній процес можна організувати позмінно: упродовж дня, тижня, місяця або семестру”, – підкреслили у міністерстві.

Що стосується рішення про формат навчання, то його повинні ухвалювати ОВА та заклади освіти.

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