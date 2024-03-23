У 2024 році зареєструватися на НМТ можна буде через «Дію» — Мінцифри

Цьогоріч вступники зможуть зареєструватися на НМТ через застосунок «Дія». Реєстрація на мультипредметний тест стане швидшою та зручнішою

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає НСН.

За його словами, це зробили, щоб зробити реєстрацію швидшою та зручнішою. Для цього Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) інтегрував застосунок «Дія».

Федоров каже, що для реєстрації абітурієнт чи абітурієнтка повинні мати ID-картку або закордонний паспорт у «Дії», а також активувати «Дія.Підпис».

Під час реєстрації на сайті УЦОЯО треба дати доступ до паспорта через застосунок. Дані з нього автоматично з’являться у формі реєстрації, тож абітурієнтам не потрібно буде вручну вводити паспортні дані та завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків.

Крім того, для входу у свій персональний кабінет, можна використати «Дія.Підпис», щоб також не вводити дані вручну.

Нагадаємо, цьогоріч основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня до 25 червня, а от додаткова — з 11 до 19 липня.

Більше про НМТ-2024

Цьогоріч вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів, три з яких визначені, а один — на вибір. У переліку обов’язкових — українська мова, математика, а також історія України.

На вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Упродовж одного дня відбувається тестування одразу з чотирьох предметів. Спершу вступники протягом 120 хвилин складають українську та математику, далі дається перерва на 20 хвилин, а після цього треба пройти ще два іспити — з історії України та дисципліни на вибір.

Куди поділося ЗНО?

У 2022 році Міністерство освіти й науки через повномасштабне російське вторгнення розробило тимчасову форму для вступного випробування замість звичного Зовнішнього незалежного оцінювання — Національний мультипредметний тест. Випускники, які тимчасово перебували за кордоном і хотіли здобувати вищу освіту в Україну, могли скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у країнах світу.

НМТ складається з двох сесій — основної та додаткової. У додатковій можуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

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