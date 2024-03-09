У Мінцифри повідомили, що вже з’явилися перші документи про освіту у Дії – деталі

Перші документи про освіту у Дії вже “підтягує” у застосунку. Про це повідомили у Мінцифри
Про це повідомив віцепрем’єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров. Раніше він анонсував таку появу. Про це розповідає НСН.
У Дії вже з’явилися документи про освіту.
Тепер українці зможуть “тримати” освітні документи у своєму смартфоні.
“Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру”, – зазначив посадовець.
Федоров анонсував документи про освіту у Дії: передісторія
Раніше віцепрем’єр Михайло Федоров анонсував освітні документи у Дії.
При цьому запропонував краянам взяти участь у тестуванні.
Посадовець наголошував, що більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою.
При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами.
Очільник Мінцифри зазначав: навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у Дії.
Бета-тестування, до слова, можуть пройти громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.
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