У Мінцифри повідомили, що вже з’явилися перші документи про освіту у Дії – деталі

Перші документи про освіту у Дії вже “підтягує” у застосунку. Про це повідомили у Мінцифри

Про це повідомив віцепрем’єр та очільник Мінцифри Михайло Федоров. Раніше він анонсував таку появу. Про це розповідає НСН.

У Дії вже з’явилися документи про освіту.

Тепер українці зможуть “тримати” освітні документи у своєму смартфоні.

“Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру”, – зазначив посадовець.

Федоров анонсував документи про освіту у Дії: передісторія

Раніше віцепрем’єр Михайло Федоров анонсував освітні документи у Дії.

При цьому запропонував краянам взяти участь у тестуванні.

Посадовець наголошував, що більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою.

При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО – зі свідоцтвами.

Очільник Мінцифри зазначав: навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у Дії.

Бета-тестування, до слова, можуть пройти громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.

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