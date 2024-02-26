Атестати і дипломи у Дії: в Україні будуть тестувати нову послугу

У Дії будуть тестувати нову послугу. Згодом у застосунку з’являться документи про освіту.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде нести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії!», написав Федоров

У Дії будуть тестувати нову послугу

Він запросив українців узяти участь у бета-тестуванні послуги. Для цього потрібно:

бути громадянином України;

мати щонайменше 14 років;

мати ідентифікаційний код.

«У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії», додав Михайло Федоров.