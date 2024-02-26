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Тег:
Cуспільство
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Атестати і дипломи у Дії: в Україні будуть тестувати нову послугу

Журналіст
Атестати і дипломи у Дії

У Дії будуть тестувати нову послугу. Згодом у застосунку з’являться документи про освіту.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде нести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії!», написав Федоров

У Дії будуть тестувати нову послугу

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Він запросив українців узяти участь у бета-тестуванні послуги. Для цього потрібно:

  • бути громадянином України;
  • мати щонайменше 14 років;
  • мати ідентифікаційний код.

«У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії», додав Михайло Федоров.

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