Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на представника уряду у ВР Тараса Мельничука.

Кабінет Міністрів вніс деякі зміни щодо оформлення та видачі військово-облікового документа. Тепер він матиме термін дії.

Мельничук пояснив, що зміни стосуватимуться електронного військово-облікового документа. Тепер у документі відображатиметься QR-код.

При цьому електронний військово-обліковий документ матиме термін дії, за яких умов він вважатиметься недійсним і може бути роздрукованим.

Терміни дії електронного військового квитка в Україні змінили – що відомо

Тим часом, народний депутат Олексій Гончаренко уточнив, що термін дії електронного військово-облікового документа становить не більше одного року з дати його формування.

Крім того, документ матиме однакову силу в електронному та паперовому вигляді.

Як ми розповідали раніше, в Україні триває загальна мобілізація, в якій беруть участь і керівники підприємств.

Керівник може отримати розпорядження відповідного голови районної, міської чи військової держадміністрації або відповідного керівника територіального центру комплектування щодо проведення заходів мобілізації чи виклику резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК.

Що загрожує, якщо роботодавець відмовляється вручати повістки?

Порушення вимог законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з частиною 3 статті 210-1 КУпАП, з накладенням штрафу від 34 000 гривень до 59 500 гривень.

Ще новини України: Оновлення даних – що означають статуси у Резерв+ та чи продовжать терміни