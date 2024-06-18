Сьогодні, 18 червня, Уряд України ухвалив рішення про те, скільки діятиме військово-обліковий документ в електронній формі.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За словами народного депутата, тепер прописано, що у військово-обліковому документі буде QR-код.

“Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування”, – повідомив Гончаренко.

Скільки діятиме військово-обліковий документ в електронній формі – уряд ухвалив рішення

Також військово-обліковий документ матиме однакову дію в електронній та паперовій формах.

Зміни в додатку Резерв+

У Міноборони розповіли, що в додатку “Резерв+” з’явилася функція дистанційного виправлення даних.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За словами Черногоренко, перший випадок — коли громадянин України є військовослужбовцем, але досі перебуває на обліку.

Другий випадок – для тих військовослужбовців, хто отримав у застосунку Резерв+ сповіщення “Дані не знайдено”.

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