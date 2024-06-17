З 18 червня з’явиться QR-код у застосунку Резерв+. Це дасть можливість кожному завантажити свій електронний військово-обліковий документ.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передають Новини України – НСН з посиланням на БЕССАРАБІЯ Inform.

За словами Лазуткіна, це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру “Оберіг” до паперового військово-облікового документу.

QR-код у застосунку Резерв+ з’явиться з 18 червня – подробиці

Представник Міноборони зазначив, що у за стосунку Резерв+ оновили свої дані вже понад 1 млн 600 тис. військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Понад 200 тис. з них – жінки.

Як раніше зауважила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, 18 червня у застосунку “Резерв+” запускають QR-код, що дасть можливість завантажити кожному свій електронний військово-обліковий документ, який будуть зобов’язані приймати всі посадові особи та органи.

Так, електронний кабінет має стати повноцінним аналогом паперового військово-облікового документу.

Ще новини України: Оновлення даних – що означають статуси у Резерв+ та чи продовжать терміни