Статус ВПО – як знятися з обліку, куди звертатися

Статус внутрішньо переміщеної особи можна скасувати. Як знятися з обліку ВПО – інструкція

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перевищила 8 млн людей. Такі результати оприлюднила Міжнародна організація з міграції.

Проте статус внутрішньо переміщеної особи можна не лише набути, а й скасувати. Як знятися з обліку ВПО розповідає НСН

Куди звертатися

На сайті Державних послуг повна назва цієї процедури зазначається як Прийняття рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за заявою внутрішньо переміщеної особи.

Однією з підстав для скасування дії довідки ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб є заява ВПО про відмову від довідки.

Як скасувати статус ВПО

Тож щоби знятися з обліку ВПО, необхідно звернутися з відповідною заявою в:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих міських чи районних органів;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;

центр надання адміністративних послуг.

Подати заяву на отримання послуги ви можете особисто.

Щоб знятися з обліку ВПО, вам необхідна лише заява про відмову від довідки про взяття на облік ВПО.

Послуга є безкоштовною, скасування статусу ВПО триває близько трьох днів.

Рішення про скасування дії довідки ВПО ухвалюється керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Коли результати послуги будуть готові, вам повідомлять про це.

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