5 /5
Based on 5 ratings
3
Україна
Тег:
Економіка
3

Спадкоємці померлої особи можуть отримати страхові виплати – як це зробити

Журналіст
Спадкоємці померлої особи можуть отримати страхові виплати – як це зробити
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Пенсійний фонд України повідомив, чи передаються страхові виплати у спадок від померлої особи. Які саме виплати передаються членам сім’ї постраждалого

Спадкоємці померлої особи можуть отримати страхові виплати, які він отримував.

Про це повідомляє НСН з посиланням на інформацію ПФУ.

При цьому у спадок можуть переходити лише виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, що належали застрахованій особі, та не були отримані нею за життя.

У той самий час саме право відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, спадкоємці придбати що неспроможні.

Спадкоємці померлої особи можуть отримати страхові виплати

Спадкоємці померлої особи можуть отримати страхові виплати – як це зробити

Ще новини України: Компенсація за зруйноване житло – як працюватимуть сертифікати

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×