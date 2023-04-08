Спадкоємці померлої особи можуть отримати страхові виплати – як це зробити

Пенсійний фонд України повідомив, чи передаються страхові виплати у спадок від померлої особи. Які саме виплати передаються членам сім’ї постраждалого

Спадкоємці померлої особи можуть отримати страхові виплати, які він отримував.

Про це повідомляє НСН з посиланням на інформацію ПФУ.

При цьому у спадок можуть переходити лише виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, що належали застрахованій особі, та не були отримані нею за життя.

У той самий час саме право відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, спадкоємці придбати що неспроможні.

Спадкоємці померлої особи можуть отримати страхові виплати

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