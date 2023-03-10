Чи можна отримати виплати за тимчасове розміщення родичів-переселенців

Українці, які надали притулок внутрішньо переміщеними особам, можуть отримати виплати від держави. А чи мають право на грошову компенсацію за комунальні послуги ті, хто прихистив родичів-переселенців.

Як передає НСН, юристи Благодійного фонду «Право на захист» дали відповідь на це питання.

Вони підкреслили, що компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО вони отримати не зможуть.

Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб визначає механізм компенсації витрат, що пов’язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб.

Згідно п. 2 Постанови «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» компенсація надається фізичним особам – громадянам України, які є власниками житла, або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України (далі – особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб), для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці можуть отримати виплати, проживаючи у своїх родичів

При цьому той факт, що внутрішньо переміщені особи будуть проживати у своїх родичів, не перешкоджає отриманню виплат на проживання. Вони мають право перебувати там на обліку та отримувати допомогу на проживання ВПО.

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