Через війну в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Смерть військового може настати не тільки через поранення, а й унаслідок хвороби. Як родичам померлого отримати одноразову грошову допомогу

Мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років. В умовах важкої служби смерть військового може настати не тільки через поранення, а й унаслідок важких хвороб. Як родич померлого черз хворобу військового можуть отримати грошову допомогу розповідають експерти «Юридичної сотні».

Про це інформує НСН

Якщо смерть військового спричинила хвороба його родичі можуть отримати допомогу

Які документи необхідні для отримання допомоги

Експерти пояснили, що якщо військовий чи ветеран помер через захворювання, набуте під час проходження служби, члени його сім’ї мають право на одноразову грошову допомогу. Це право мають також члени родин військових, які померли від захворювань протягом року після звільнення зі служби.

Для цього необхідно подати підтверджувальні документи до військової частини (у випадку смерті діючого військового) або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де військовий або ветеран перебував на обліку.

Для цього потрібні наступні документи:

постанова військово-лікарської комісії (свідоцтво про хворобу);

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

свідоцтво про смерть;

документи, що підтверджують родинні зв’язки: свідоцтво про народження для батьків, про шлюб – для дружини, про народження дитини – для дітей або рішення суду про перебування на утриманні;

свідоцтво про народження.

Фахівці зазначили, що члени сім’ї померлого отримують гарантований державою соціальний захист на загальних підставах, що врегульовані законодавством.

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