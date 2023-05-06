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Скільки військових кораблів Росії перебуває у Чорному морі і чи є серед них ракетоносії

Журналіст
скільки кораблів у Чорному морі
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Наталія Гуменюк розповіла, скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі і чи є серед них ракетоносії

РФ завела ракетоносії із Чорного моря до пунктів базування.

Станом на ранок суботи, 6 травня, у Чорному морі перебувають шість військових кораблів Росії, проте серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі “Еспресо”, повідомляє НСН.

“Станом на зараз у Чорному морі – шість кораблів. Жодного ракетоносія немає: вони заведені до пунктів базування”, – зазначила вона.

Гуменюк розповіла про кількість кораблів у Чорному морі

Наталія Гуменюк

Як ми розповідали раніше, Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут. Натомість акцент зміститься на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Про це розповіли у Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що таким чином російські військові можуть поставити приватну військову компанію «Вагнер» та її керівника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

Як зазначається, Пригожин випустив серію відеороликів, у яких оголосив, що «вагнерівці» підуть із Бахмута 10 травня, якщо не отримають необхідні боєприпаси, і особливо різко та емоційно висловився про начальника генштабу РФ генерала армії Валерія Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Гнів терориста Пригожина в одному з останніх відео свідчить про те, що міноборони РФ, ймовірно, скасувало пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій. Як зауважують анаітики, це може серйозно підірвати здатність бойовиків «Вагнера» ефективно діяти у районі Бахмута.

Ще новини України: «Росіяни стягують війська» – в ЗСУ прокоментували заяву Пригожина про вихід з Бахмута

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