Скільки військових кораблів Росії перебуває у Чорному морі і чи є серед них ракетоносії

Наталія Гуменюк розповіла, скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі і чи є серед них ракетоносії

РФ завела ракетоносії із Чорного моря до пунктів базування.

Станом на ранок суботи, 6 травня, у Чорному морі перебувають шість військових кораблів Росії, проте серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі “Еспресо”, повідомляє НСН.

“Станом на зараз у Чорному морі – шість кораблів. Жодного ракетоносія немає: вони заведені до пунктів базування”, – зазначила вона.

Як ми розповідали раніше, Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут. Натомість акцент зміститься на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Про це розповіли у Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що таким чином російські військові можуть поставити приватну військову компанію «Вагнер» та її керівника Євгена Пригожина у потенційно складне становище.

Як зазначається, Пригожин випустив серію відеороликів, у яких оголосив, що «вагнерівці» підуть із Бахмута 10 травня, якщо не отримають необхідні боєприпаси, і особливо різко та емоційно висловився про начальника генштабу РФ генерала армії Валерія Герасимова та міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Гнів терориста Пригожина в одному з останніх відео свідчить про те, що міноборони РФ, ймовірно, скасувало пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій. Як зауважують анаітики, це може серйозно підірвати здатність бойовиків «Вагнера» ефективно діяти у районі Бахмута.

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