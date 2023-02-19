Скільки ракет по Україні може випустити РФ у річницю нападу – ВРУ

У Верховній раді України спрогнозували, скільки ракет по Україні може випустити росія у річницю нападу

У Верховній Раді України очікують на ескалацію обстрілів з боку росіян 22-24 лютого.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський і інтерв’ю Укрінформ припустив, що Кремль збільшить кількість обстрілів території України 22-24 лютого.

Про це повідомляє НСН

Скільки ракет по Україні може випустити РФ у річницю нападу

«На мою думку, з 22 по 24 лютого є велика ймовірність загострення військової ситуації», – сказав він.

Водночас, політик звернув увагу на те, що Росія вже не володіє тією ракетною потужністю, яка була у неї на початку війни. На його думку, найімовірніше, якщо та обстріляє Україну в ці дні, то це будуть десятки ракет, а не сотні, як раніше.

«Це будуть точно не сотні, а десятки, можливо, – до ста ракет», – уточнив він.

На його думку, зараз у РФ у запасі від десятків до сотень високоточних ракет – це критично низький рівень запасів, який агресор не може собі дозволити повністю витратити.

Також Веніславський звернув увагу на повітряні кулі, які Росія запускає на територію України. На його думку, це своєрідна розвідка росіян, щоб зрозуміти, де і як працює система української ППО.

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