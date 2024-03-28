У Міністерстві соціальної політики розповіли, скільки дітей в Україні потребують усиновлення

В Україні потребують усиновлення понад 15 тисяч дітей: наразі показник влаштування дітей у сім’ї вийшов на рівень, який був до повномасштабного вторгнення

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Назар Танасишин у коментарі Суспільному, передає НСН.

Скільки дітей в Україні потребують усиновлення – відповідь Мінсоцполітики

Танасишин зазначив, що у 2022 році в Україні всиновили 752 дитини, тобто дещо менше, ніж до повномасштабного російського вторгнення. Водночас у 2023 році показники всиновлення вийшли на рівень попередніх років: у нові сім’ї потрапило 927 дітей.

На думку Танасишина спрощення процедури усиновлення і влаштування дітей в інші сімейні форми виховання справедливе, оскільки тепер родина, яка перебуває в процесі усиновлення, може забрати дитину до себе ще до рішення суду.

“Судовий процес – це велика тривала ланка строкова, тобто суд може тривати від пів року до року. Тому ми вважаємо. що несправедливо з моменту, коли дитина обрала батьків і батьки обрали дитину, щоб вона перебувала і надалі у закладі, очікуючи лише рішення суду”, – прокоментував він.

22 грудня повідомлялося про запуск єдиної державної онлайн-платформи про усиновлення та форми сімейного виховання “Україна для кожної дитини” на початку 2024 року.

22 березня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які спрощують процес усиновлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до нових сімей.

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