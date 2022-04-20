Ситуація на фронті в Україні за даними британської розвідки

Розвідка Британії дала оцінку ситуація на фронті в Україні

Російські війська зазнають поразок у численних спробах наступу на Донбасі, оскільки ЗСУ відбивають атаки, незважаючи на ворожі обстріли, що наростають.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Як йдеться в оновленому зведенні військової розвідки Великобританії про ситуацію в Україні в Twitter , Росії заважають екологічні, логістичні та технічні проблеми, з якими загарбники стикалися досі, у поєднанні зі стійкістю високомотивованих ЗСУ.

Нездатність Росії придушити опір у Маріуполі та їхні невиборчі напади, що завдали шкоди місцевому цивільному населенню, свідчать про те, що вони, як і раніше, не можуть досягти своїх цілей так швидко, як їм хотілося б, – зазначили у відомстві.

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