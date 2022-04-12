Окупанти почали використовувати неповнолітніх українців для розвідки позицій ВСУ

Російські окупанти використовують неповнолітніх українців для розвідки позицій Збройних Сил України. Підліткам обіцяли грошову винагороду

Про це повідомляє Служба безпеки України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

Так, у СБУ розповіли про випадок у Харкові. Там рашисти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram.

Під час бесіди 14-річному підлітку запропонували за певну плату надати російським військовим дані щодо позицій ЗСУ.

Крім того, на Луганщині окупанти діяли безпосередньо. Двоє військовослужбовців РФ запропонували 16-річному підлітку гроші за інформацію про розташування позицій та маршрути пересування ЗСУ.

Хлопець побоявся це робити, однак рашисти його заспокоїли, заявивши, що, оскільки він неповнолітній, карати його не будуть.

Завдяки втручанню силовиків хлопці в обох випадках не встигли передати інформацію ворогові.

Розглядається питання щодо можливості притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності.

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