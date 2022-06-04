Що робити українцям, які не можуть повернути кредит

Невиплачений кредит, борг за яким перевищив суму в 180 тисяч гривень, можна відстрочити. Українці, які не можуть повернути кредит, повинні визнати себе банкрутами

Фахівці центру безкоштовної правової допомоги розповіли, як отримати додатковий час для повернення коштів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Якщо підприємець чи інша фізична особа не може виплатити борг, необхідно звернутися до господарського суду за місцем проживання або реєстрації та подати заяву про відкриття справи про неплатоспроможність.

Це можна зробити, якщо:

боржник перестав виплачувати кредити у вигляді 50% місячного обсягу платежів;

заборгованість становить щонайменше 30 мінімальних зарплат;

винесено ухвалу про відсутність майна в особи, щодо якої може бути звернено стягнення за борговими зобов’язаннями;

інші обставини, що підтверджують неможливість виплатити борг.

Суд відкриває провадження та вводить мораторій на 120 діб — до моменту ухвалення остаточного рішення у справі. У зазначений період зупиняється дія виконавчих проваджень, нарахування штрафів та фінансових зобов’язань за несвоєчасне погашення боргу.

Документи на підтвердження підстави для банкрутства:

документи, що підтверджують укладання угод, якими виник борг;

документи, що спростовують/підтверджують наявність боржника статусу ФОП. Додається список боржників із зазначенням суми вимог кредиторів. Також треба вказати суму боргу за кожним кредитором та їх ідентифікуючими даними, суд зміг реструктуризувати заборгованість;

опис рухомого або нерухомого майна-боржника та право на майнове становище;

дані про відсутність/наявність та погашення судимості за злочини економічного характеру;

копія трудової книжки;

інші документи, що підтвердять підстави для визнання особи неплатоспроможною.

Як реструктурувати борг

Підприємець чи фізична особа мають надати суду план, як планують сплачувати борги. Це процедура, яка проходить паралельно до судового процесу. Одним із способів вирішення проблеми є укладання мирової угоди.

Зазначені процедури стосуються кредитів у сумі понад 180 тисяч гривень. При цьому до них не належать компенсації шкоди здоров’ю або життю людей та справи щодо стягнення аліментів.

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