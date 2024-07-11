Адвокат пояснив, як діяти, якщо військовозобов’язаний після вручення повістки захворів.

Адвокат Юрій Айвазян розповів, що робити, якщо військовозобов’язаний пішов на лікарняний після вручення повістки.

Про це інформують “Новини України – НСН”..

Хвороба після отримання повістки

Після отримання повістки військовозобов’язаний громадянин має прибути у розташування навчального центру чи військової частини у визначений у повістці час.

Що робити, якщо військовозобов’язаний потрапив на лікарняний після вручення повістки

Але бувають ситуації, коли це зробити неможливо — наприклад, людина захворіла і пішла на лікарняний. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

Чи потрібна нова повістка?

“Громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше ніж протягом трьох днів від визначених у повістці дати і часу, повідомити про причини неявки”, — підкреслив Юрій Айвазян.

Після цього у строк, що не перевищує сім календарних днів, військовозобов’язаний має прибути на місце, вказане у повістці. Отримувати нову повістку не потрібно.

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