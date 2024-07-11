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Що робити, якщо військовозобов’язаний потрапив на лікарняний після вручення повістки

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Журналіст
Що робити, якщо військовозобов’язаний потрапив на лікарняний після вручення повістки

Адвокат пояснив, як діяти, якщо військовозобов’язаний після вручення повістки захворів.

Адвокат Юрій Айвазян розповів, що робити, якщо військовозобов’язаний пішов на лікарняний після вручення повістки.

Про це інформують “Новини України – НСН”..

Хвороба після отримання повістки

Після отримання повістки військовозобов’язаний громадянин має прибути у розташування навчального центру чи військової частини у визначений у повістці час.

Що робити, якщо військовозобов’язаний потрапив на лікарняний після вручення повістки

Що робити, якщо військовозобов’язаний потрапив на лікарняний після вручення повістки

Але бувають ситуації, коли це зробити неможливо — наприклад, людина захворіла і пішла на лікарняний. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

Чи потрібна нова повістка?

“Громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше ніж протягом трьох днів від визначених у повістці дати і часу, повідомити про причини неявки”, — підкреслив Юрій Айвазян.

Після цього у строк, що не перевищує сім календарних днів, військовозобов’язаний має прибути на місце, вказане у повістці. Отримувати нову повістку не потрібно.

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