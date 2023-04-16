Що потрібно для перевезення тварин за кордон – перелік документів

Для перевезення тварин за кордон потрібно мати низку підтверджувальних документів, а домашнім улюбленцям – щеплення

Як виїхати за кордон з твариною розповідає НСН з посиланням на Державну прикордонну службу.

Що потрібно для перевезення тварин за кордон

Мікрочип та вакцинація

Прикордонники зазначають, що одне з найважливіших правил – чипування та вакцинація тварини проти сказу. Останню процедуру можна зробити з 12 тижнів віку тварини. Ідентифікація повинна бути зроблена раніше, ніж вакцинація.

Всі медичні дії повинні бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт, який видається у державній ветлікарні.

Тест на титри антитіл проти сказу

Ця процедура визначить, чи захищений домашній улюбленець він сказу. Тест потрібно робити не пізніше, ніж за три місяці до вивезення тварини за кордон, а також мінімально через 30 днів після дати вакцинації.

Міжнародний ветеринарний сертифікат

Одержати міжнародний ветеринарний сертифікат можна, якщо подорожуєте:

залізничним транспортом – зверніться до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону;

автомобілем – до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора у пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи.

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