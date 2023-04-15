Як виїхати за кордон після зняття з військового обліку – перелік документів

Військовозобов’язані українці після зняття з військового обліку можуть безперешкодно виїхати за кордон. Які документи потрібні

Про це розповів юрист Ростислав Кравець, повідомляє НСН.

За його словами, у разі зняття з обліку українцям під час перетину державного кордону необхідно мати при собі пакет документів.

Як виїхати за кордон після зняття з військового обліку

“Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв’язку з тим, що ви непридатні для військової служби, і спокійно їдете за кордон”, – наголосив Кравець і додав, що для перетину кордону також необхідний дійсний закордонний паспорт.

Прикордонники, згідно з процедурою, мають перевірити справжність пред’явлених чоловіком документів, після чого його пропускають через державний кордон.

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