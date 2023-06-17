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Тег:
Війна

Що необхідно Україні для перемоги – розповіли у Міноборони

Журналіст
Що необхідно Україні для перемоги – розповіли у Міноборони
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Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов розповів,що необхідно Україні для перемоги над російськими загарбниками

Україна все частіше перехоплює ініціативу на полі бою.

Українські воїни проявляють мужність на полі бою і грамотно виконують поставлені командуванням перед ними завдання. Однак для перемоги над Росією необхідна зброя дальністю до 200 кілометрів.

Про це йдеться в Telegram-канал міністерства.

Про це розповідає НСН.

У Міноборони розповіли, що необхідно Україні для перемоги

Що необхідно Україні для перемоги – Володимир Гаврилов

Володимир Гаврилов

«Усі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати становище супротивника, а також мати можливості наносити високоточні удари на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна вражати противника на дальності до 200 км», – заявив замміністра оборони Володимир Гаврилов.

Він зазначив, що Україна перебуває на шляху до отримання західних винищувачів, які, у свою чергу, допоможуть захистити наше небо від російських балістичних та інших ракет.

«Минуло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом із нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним», – підсумував Гаврилов.

Зазначимо, що під час активізації боїв на фронті українська сторона відбила у ворога низку населених пунктів, зокрема, від російських загарбників звільнено: Благодатне, Лобкове, Левадне, Нескучне, Сторожове, Макарівку, Новодарівку.

Тим часом, російські війська зосередили сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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