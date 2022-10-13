Що населенню необхідно закупити до настання холодів – Шмигаль

Уряд закликає українців бути готовими до перебоїв з електропостачанням та економити електроенергію. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду

Глава Кабміну попередив, що зима буде важкою. Він закликав українців підготуватися до настання холодів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті internetua

«Не будемо прикрашати дійсність – ця зима буде важкою. Тому ще раз закликаємо всіх ретельно готуватися до зими. Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», – сказав Шмигаль..

При цьому Шмигаль закликав українців економити енергію. Він навів низку рекомендацій, як зменшити навантаження на енергомережу.

«Попри достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, закликаємо максимально їх економити. Сьогодні я ще раз хочу звернутися до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Йдеться не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок та прасок, мікрохвильових печей, кавоварок, пральних і посудомийних машин», – сказав він..

Прем’єр пояснив, що з метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%.

«Тому звертаємося до бізнесу з проханням долучитися до свідомого споживання й у зазначений період, з 17 до 22 години, вимикати зовнішню світлову електрорекламу та інші енерговитратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам мінімізувати застосування графіків відключення», – звернувся глава уряду до представників бізнесу.

Водночас Шмигаль зауважив, що уряд та місцева влада наразі накопичили достатню кількість енергоресурсів, підготували мережі, закупили додаткове обладнання, забезпечують ремонти пошкодженої інфраструктури. Зараз, за його словами, готовність до опалювального сезону по країні більш ніж 90%. Підготовлені також спеціальні пункти обігріву для населення, розроблено плани евакуації на випадок неможливості швидкого відновлення критичної інфраструктури.