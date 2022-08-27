Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав головну загрозу опалювальному сезону 2022-2023, передає NNS.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що головним ризиком майбутнього опалювального сезону є атаки Росії проти критичної інфраструктури. Про це він написав у Телеграмі.

За його словами, майбутній опалювальний сезон без перебільшення буде найскладнішим в історії незалежної України, а найголовнішим ризиком є терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури українських міст.

Шмигаль сказав, що уряд виділив 1 млрд 409 млн грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми з постачанням тепла та води. Прем’єр додав, що йдеться про обладнання з простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Глава уряду також заявив, що Кабінет міністрів продовжує ремонти критичної інфраструктури та іншу підготовку до опалювального сезону, готовність на сьогодні становить 75%.

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