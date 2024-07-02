У Нафтогазі нагадалаи споживачам, що треба встигнути зробити, щоб не платити за газ більше.

Споживачі повинні протягом перших п’яти днів кожного місяця надсилати показання лічильників газу, щоб не переплачувати за блакитне паливо. Таким чином в українців залишилося лише декілька днів, щоб це зробити.

Про це розповідають «Новини України – НСН»

Коли потрібно передавати показання лічильника газу

Щоб передати показання лічильників за газ, є лише п’ять днів — це потрібно зробити з 1 по 5 число кожного місяця. Тільки подавши показання вчасно, споживач отримає коректні нарахування на майбутніх рахунках за доставку та спожитий газ.

Що мають встигнути зробити споживачі, щоб не платити за газ більше – заява Нафтогазу

Що буде, якщо вчасно не передати свідчення лічильника

Якщо з певних причин споживач не встиг передати показання лічильника у встановлений час, обсяг споживання газу за минулий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання. Таким чином виставлений у підсумку рахунок за газ може бути більшим.

Як передати показання лічильника газу

Передати показання лічильників клієнти “Нафтогазу” можуть кількома способами:

На сайті або у чаті вашого облгазу.

Зателефонувавши в контакт-центр вашого облгазу.

Через смс на короткий номер 7104. Смс слід надсилати в наступному форматі: номер особового рахунку (10 цифр), пропуск, показ лічильника (5 цифр).

Джерело: НаПенсії.

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