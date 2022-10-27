Після введення воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Що буде з чоловіками які виїхали з України під час воєнного стану

Всіх чоловіків, які під час війни виїхали з України за кордон, при поверненні будуть затримувати на кордоні та досконально перевіряти, на яких підставах вони покинули межі держави. Йдеться про українців призовного віку, які виїхали з держави під час воєнного стану.

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що усіх чоловіків, які залишили Україну без відповідного дозволу під час оголошеного воєнного стану, будуть затримувати для пояснень на зворотньому шляху. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті business.rayon.in.ua

«Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її залишив. Система прикордонників працює бездоганно», – наголосив секретар РНБО..

За його словами, всі люди, які покидали Україну після 22 лютого, зафіксовані. На зворотній дорозі вони повинні будуть пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів.

Данілов наголосив, що кожен, хто поїхав у «відрядження», повинен мати окремий документ від прикордонників.

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