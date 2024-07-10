У червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області окупанти здійснили розстріл українських військовополонених. Розпочато розслідування.
Правоохоронці розпочали провадження за оприлюдненим фактом чергового розстрілу українських військовополонених.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Офіс генерального прокурора.
“Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього – відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей”, – заявив генеральний прокурор Андрій Костін.
Повідомляється, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Розстріл українських військовополонених біля Роботиного – розпочато розслідування
За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.
“Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину”, – наголосив генпрокурор.
За даними Костіна, 10 липня в Інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ двох українських захисників, взятих у полон.
“Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин”, – додали в офісі.
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