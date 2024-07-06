Окупанти обстріляли Херсонщину 6 липня – розпочато розслідування за фактом загибелі двох людей.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Повідомляється, за процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Військові РФ обстріляли Херсонщину 6 липня – двоє загиблих

За даними слідства, 6 липня 2024 року, о 04:00, російська армія з артилерії обстріляла один із населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Поцілили по приватному будинку. Під його завалами рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки.

«Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ», – додали в Офісі Генерального прокурора.

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