Російські військові вдарили по Донецькій області 5 липня. Одна людина загинула, багато поранених

5 липня росіяни завдали три удари по селу Комар Волноваського району Донецької області.. Внаслідок атаки загинула співробітниця сільської ради, ще 14 її колег поранено.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, 5 липня 2024 року російські окупанти завдали три удари по селу Комар Волноваського району. Під удар потрапила центральна частина населеного пункту.

Внаслідок влучання одного із засобів ураження поруч з будівлею сільської ради було травмовано 15 працівників установи, які під час обстрілу перебували в приміщенні.

Окупанти вдарили по Донецькій області 5 липня – є загибла і багато поранених

Одна з потерпілих від отриманих важких поранень померла під час надання медичної допомоги.

Також під ворожим вогнем опинився приватний сектор села. Остаточна кількість постраждалих та тип використаної ворогом зброї встановлюються.

У населеному пункті пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, господарські споруди й транспортні засоби.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ще новини України: Під бомбами, БПЛА і артвогнем: росіяни вбили 2 і поранили 52 цивільних на прифронтових територіях за добу