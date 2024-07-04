Окупантами було нанесено удар по Донецькій області 4 липня. Внаслідок атаки є поранені, серед них – 4 дітей.

Внаслідок ворожих ударів по Новогродівці на Донеччині поранені 9 людей, серед них — 4 дітей.

Про це розповідають «Новини України – НСН” з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

«Сьогодні ввечері росіяни двічі ударили по місту: спершу поцілили FPV-дроном у двоповерхівку, а трохи згодом обстріляли середмістя з Ураганів. Серед поранених — 4 дитини. Всі постраждалі доправлені до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і кав’ярню.

Удар по Донецькій області 4 липня: є поранені, серед них — 4 дітей

«Навіть у відносно віддалених від фронту містах Донеччини є постійна загроза життю і здоров’ю. Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь!», – закликав голова Донецької ОВА.

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