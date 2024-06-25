Окупанти здійснили удар по залізниці у Донецькій області 24 червня. Що відомо про наслідки.

Через ворожу атаку по залізничній інфраструктурі поранено двох залізничників і пошкоджено інфраструктуру та рухомий склад у Покровську.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на “Укрзалізницю”.

Удар по залізниці у Донецькій області – які наслідки атаки

В Укрзалізниці зазначили, що внаслідок удару постраждали машиніст та лаборантка, у них травми середньої тяжкості. Наразі вони перебувають у лікарні у стабільному стані.

Крім того пошкоджені адміністративні будівлі, контактна мережа, колії, пристрої сигналізації та звʼязку і маневровий локомотив.

«Попри ворожі обстріли продовжуємо рух за графіком!» – йдеться в повідомленні УЗ.

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