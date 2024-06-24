Один із найбільших ударів: щонайменше 4 загиблих, 34 поранених, серед них діти, у Покровську

Росіяни вдарили по Покровську Донецької області вдень 24 червня. Є загиблі і дуже багато поранених – серед них діти.

Про це повідомляють у Донецькій ОВА, передають Новини України – НСН.

Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені — такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15, – йдеться у повідомленні

Серед поранених — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

На місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують всю необхідну медичну допомогу.

Росіяни випустили по місту дві ракети Іскандер-М — зруйнували 1 приватний будинок і пошкодили 16.

Один із найбільших ударів по Покровську

Це — один із найбільших ворожих ударів по цивільним за останній час. Його остаточні наслідки ще належить встановити. На Донеччині давно вже не лишилося жодного безпечного місця. Бережіть себе! Евакуюйтесь! – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, росіяни прагнуть захопити Покровськ. На цьому напрямку вже давно точаться найжорстокіші бої.

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