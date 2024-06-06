В Україні заборонено розпивання алкоголю у публічних місцях. Яке покарання передбачено для порушників.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на КУ про адміністративні правопорушення

У яких місцях заборонено розпивання алкоголю

Чинним законодавством України забороннео розпивати алкоголь у публічних місцях. До яких відносяться:

заклади охорони здоров’я, навчальні заклади та заклади культури;

громадський транспорт, в тому числі транспорт міжнародного сполучення, а також транспортні зупинки;

підземні переходи;

закриті спортивні споруди (крім пива у пластиковій тарі);

спортивні майданчики;

дитячі майданчики;

ліфти і таксофони;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інші державні установи;

місця проведення спортивних змагань за участю дітей;

парки, сквери, вулиці.

Розпивання алкоголю у публічних місцях – яке покарання передбачено

Також у минулому році Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект, який передбачає заборону розпивання спиртного у вагонах та на станціях метрополітену і під’їздах житлових будинків.

Варто наголосити, що заборонено розпивати будь-які спиртні напої. Безалкогольне пиво у цю категорію не входить.

Яке покарання передбачено за розпивання алкоголю у публічних місцях

Покарання за вживання спиртного та появу у п’яному вигляді у в громадських місцях регулює стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Покарання передбачає:

попередження;

накладання штрафу;

громадські виправні роботи;

адміністративний арешт.

За таке правопорушення можуть призначити накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-85 грн).

У разі повторного правопорушення протягом року на людину накладуть штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).

Якщо правопорушника вже двічі протягом року притягували до відповідальності, то надалі йому можуть призначити:

від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 -340 грн);

або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин;

або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;

або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

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