В Україні заборонено розпивання алкоголю у публічних місцях. Яке покарання передбачено для порушників.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на КУ про адміністративні правопорушення
У яких місцях заборонено розпивання алкоголю
Чинним законодавством України забороннео розпивати алкоголь у публічних місцях. До яких відносяться:
- заклади охорони здоров’я, навчальні заклади та заклади культури;
- громадський транспорт, в тому числі транспорт міжнародного сполучення, а також транспортні зупинки;
- підземні переходи;
- закриті спортивні споруди (крім пива у пластиковій тарі);
- спортивні майданчики;
- дитячі майданчики;
- ліфти і таксофони;
- приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інші державні установи;
- місця проведення спортивних змагань за участю дітей;
- парки, сквери, вулиці.
Розпивання алкоголю у публічних місцях – яке покарання передбачено
Також у минулому році Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект, який передбачає заборону розпивання спиртного у вагонах та на станціях метрополітену і під’їздах житлових будинків.
Варто наголосити, що заборонено розпивати будь-які спиртні напої. Безалкогольне пиво у цю категорію не входить.
Яке покарання передбачено за розпивання алкоголю у публічних місцях
Покарання за вживання спиртного та появу у п’яному вигляді у в громадських місцях регулює стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Покарання передбачає:
- попередження;
- накладання штрафу;
- громадські виправні роботи;
- адміністративний арешт.
За таке правопорушення можуть призначити накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-85 грн).
У разі повторного правопорушення протягом року на людину накладуть штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).
Якщо правопорушника вже двічі протягом року притягували до відповідальності, то надалі йому можуть призначити:
- від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 -340 грн);
- або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин;
- або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;
- або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
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