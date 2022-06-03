Розмір допомоги на дітей в Україні під час війни збільшили

Цьогоріч в Україні стала вищою допомога на дітей. Причому, попри війну, ці гроші продовжують виплачувати. Загалом підвищили розміри п’яти видів допомоги на дітей

Про це розповіли у прес-службі Міністерства соціальної політики.

Про це NNS дізнався з повідомлення Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, у 2022 році підвищили такі види допомоги на дітей:

допомогу на дітей, які страждають на тяжкі захворювання. Вона зросла з 1934 грн до 4200 грн – на дітей віком до 6 років та до 5236 грн – на дітей віком від 6 до 18 років;

надбавку по догляду за дитиною з інвалідністю підгрупи А. Така надбавка підвищена до 4200 грн – на дітей до 6 років та до 5236 грн – на дітей від 6 до 18 років;

рівень забезпечення прожиткового мінімуму під час призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям для працездатних осіб підвищили з 868,35 грн до 1116,45 грн;

максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей, батьки яких або ухиляються від сплати аліментів, або не можуть утримувати дитину, або місце їхнього проживання невідоме. Для малюків віком до 6 років максимальний розмір такої допомоги зріс до 2100 грн, а для дітей від 6 до 18 років така тимчасова допомога може становити до 2618 грн;

розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, підвищили з 1700 до 2100 грн.

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