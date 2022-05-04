В Україні збільшено розмір допомоги дітям, за яких не сплачують аліментів

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не сплачують аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Максимальна сума допомоги становитиме 2618 гривень. Відповідну ухвалу прийняли на черговому засіданні Уряду, повідомила Марина Лазебна, яка обіймає посаду міністра соціальної політики.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Рішенням уряду визначено, що тимчасова державна допомога призначатиметься з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина, в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2100 грн, для дітей віком від 6 до 18 років 2618 грн.

Також буде проведено з 1 січня 2022 року перерахунок розміру тимчасової державної допомоги, виплату якої було проведено у січні 0 травні 2022 року, із урахуванням виплачених сум цієї допомоги.

В умовах військового стану, запровадженого після початку у лютому повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Уряд виконує всі зобов’язання щодо соціальної допомоги. Крім того, Кабмін забезпечив виплату нової грошової допомоги під час війни (наприклад, для внутрішніх переселенців).

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