Розмір і виплати допомоги із безробіття в умовах війни – які зміни

Парламент зменшив максимальний розмір допомоги із безробіття, але спростив процедуру її отримання

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Економічна Правда.

21 квітня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану”.

Закон спрямований на спрощення отримання статусу безробітного та подальших виплат фінансової допомоги із безробіття, щоправда, розмір виплати скоротили.

Зокрема, якщо раніше максимальна сума допомоги з безробіття залежала від прожиткового мінімуму, який становить 9924 грн, а з липня мав підвищитися до 10 400 грн, то зараз виплати із безробіття прив’язані до мінімальної зарплати.

Максимальний розмір допомоги по безробіттю відтепер становитиме півтори мінімальної зарплати, тобто 9 750 грн.

“Допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі (до отримання всіх необхідних відомостей), встановленому законодавством на випадок безробіття, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 180 календарних днів. Після надходження необхідних відомостей тривалість виплати допомоги по безробіттю та її розмір переглядається відповідно до законодавства”, – роз’яснює юрист кадрового порталу grc.ua Оксана Мартинюк

.

З 1 березня 2020 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю:

1. для осіб, зазначених у частині другій статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», а саме застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхованных мають страховий стаж менше шести місяців, – у розмірі 650 гривень;

2. для осіб, зазначених у частині першій статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», а саме застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, – у розмірі 1800 гривень

Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру півтори мінімальні заробітні плати, установленої законом на 1 січня календарного року (9 750 грн)”

Новий закон спростив процедуру оформлення виплат з безробіття. Зокрема, безробітний може отримувати допомогу, не відвідуючи центр зайнятості, якщо він виявив свій намір оформити статус безробітного будь-якими засобами комунікації.

Внутрішньо переміщені особи, які не мають документів, теж можуть оформити статус безробітного. Підставою оформлення та розрахунку суми виплат з безробіття у цьому разі є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

На виплати з безробіття в умовах війни можуть розраховувати також ті українці, які формально не розірвали трудові договори з роботодавцями, але втратили роботу.

Безробітні українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях чи в регіонах активних бойових дій, не позбавляються статусу безробітного.

Окрім цього законом передбачене розширення можливостей програми надання центрами зайнятості застрахованим особам допомоги, якщо вони втратили частину заробітної плати або доходу. На такий вид допомоги можуть розраховувати не лише наймані працівники, але й ФОП.

Українці, які оформили статус безробітного та виїхали за кордон, втрачають можливість отримання допомоги з безробіття після перебування за кордоном понад 30 календарних днів.

Нововведення будуть діяти під час воєнного стану та ще 180 днів після його скасування або припинення.

Статус безробітного і виплати під час війни: за що позбавлятимуть допомоги