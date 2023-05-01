Російські кораблі у Чорному морі – скільки “Калібрів” напоготові повідомили у ВМС ЗСУ

У Військово-морських силах ЗСУ повідомили про російські кораблі у Чорному морі. Скільки ракетоносів напоготові

Росія вивела у море 8 ворожих кораблів, з них 2 носіЇ крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 8 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, інформує НСН.

Зазначається, що два ракетоносії можуть бути споряджені “Калібрами”, загальний залп яких – до 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі перебуває 2 ворожі корабелі, тоді як в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.

Загалом за добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 3 судна;

до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС ЗСУ повідомили про російські кораблі у Чорному морі

“Рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря”, – зазначили у Військово-морських силах ЗСУ.

Як відомо, на тлі українського контрнаступу, що наближається, та вибухів у Севастополі біля Чорного моря зафіксували літак радіолокаційного стеження НАТО.

Як ми повідомляли раніше, останні хаотичні 72 години демонструють недостатню готовність Росії до контрнаступу України.

По-перше, звільнення заступника міністра Міноборони РФ з логістичної частини Михайла Мізінцева. У російському оборонному відомстві ніяк не пояснили такої кадрової перестановки, а просто затвердили Олексія Кузьменка на новій посаді.

По-друге, журналісти звернули увагу на заяви ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який “вирішив у неділю дати ще одне довге інтерв’ю, в якому він оголив весь масштаб проблем, з якими стикаються його найманці”.

За словами Пригожина, у його бійців настільки мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться відступити з Бахмута — міста, яке не має стратегічного значення, але на взяття якого вони витратили тисячі життів.

Про те, що запаси боєприпасів у ЗС РФ закінчуються, відомо давно. Але заява, яка передбачає неминучість провалу ще до початку контрнаступу, виглядає як спроба зняти з себе відповідальність.

Внутрішніх же чвар і роз’єднаності у російському військовому керівництві стає дедалі більше, зазначають журналісти.

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