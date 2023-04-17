Росія використовує на окупованих територіях нові “штурмові підрозділи Z” – що відомо

Війська РФ використовують на окупованих територіях так звані “штурмові підрозділи Z”. Однак їх “вояки” не дуже охоче йдуть воювати, тому російське командування веде над ними роботу

Про це розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

Про це інформує НСН з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ворог дещо знизив активність в атаках і якість його дещо падає.

“Але з’явилися так звані “штурмові підрозділи Z”, які укомплектовані людьми з кримінальним минулим. Тепер і зрозумілий конфлікт між Пригожиним і Шойгу, тому що останній фактично відняв можливість поповнювати ряди “вагнерівців” в’язнями. Натомість тепер Збройні сили РФ формуються цими людьми з кримінальним минулим”, – розповів Дмитрашківський

Росія використовує нові “штурмові підрозділи Z”

Коментуючи взяття в полон 15 російських військових під Мар’їнкою, він сказав, що це якраз були бійці зі “штурмових підрозділів Z”.

“Всі вони розповідають, що мають погане забезпечення і стару зброю…Натомість вони розповідали, що дуже багато з цих підрозділів не дуже хочуть йти воювати. Саме тому зараз серед цих “вояків” ведеться робота, щоб вони йшли штурмувати позиції ЗСУ”, – зазначив Дмитрашківський

Передісторія

Як відомо, російські війська мають значні проблеми із боями у містах, а тому будуть пробувати вирішити це питання шляхом створення так званих загонів “Шторм Z”.

Однак, як пояснювали експерти, такий крок вчергове доводить, що великі проблеми з бойовими діями в містах і така нова тактика навряд чи допоможе ворогу.

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