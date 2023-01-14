РФ збільшила кількість «Калібрів» у Чорному морі – ЗСУ просять не ігнорувати повітряну тривогу

Росія збільшила кількість «Калібрів» у Чорному морі. У ЗСУ розповіли скільки там ракет і закликали українців не ігнорувати сигнал пвітряної тривоги
У суботу, 14 січня Російська Федерація збільшила кількість носіїв «Калібрів» в Чорному морі. Відомо вже про 20 ракет
Про це інформує Оперативне командування “Південь”, повідомляє НСН
РФ збільшила кількість «Калібрів» у Чорному морі
“Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Наразі загальний залп “Калібрів” складає 20 ракет”, – йдеться у повідомленні.
У ЗСУ просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
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