РФ збільшила кількість «Калібрів» у Чорному морі – ЗСУ просять не ігнорувати повітряну тривогу

Росія збільшила кількість «Калібрів» у Чорному морі. У ЗСУ розповіли скільки там ракет і закликали українців не ігнорувати сигнал пвітряної тривоги

У суботу, 14 січня Російська Федерація збільшила кількість носіїв «Калібрів» в Чорному морі. Відомо вже про 20 ракет

Про це інформує Оперативне командування “Південь”, повідомляє НСН

РФ збільшила кількість «Калібрів» у Чорному морі

“Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі ще один надводний і один підводний ракетоносій. Наразі загальний залп “Калібрів” складає 20 ракет”, – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ просять не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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