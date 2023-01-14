Ракетна атака на Київ 14 січня – що відомо

Ракетна атака на Київ 14 січня сталася вранці. Їй передували вибухи у столиці, причину яких поки що не повідомляють. НСН розповість все, що відомо на даний момент.

Ранкові вибухи у Києві

Зранку 14 січня у Києві та області прогриміло декілька вибухів. Повітряної тривоги при цьому не було.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. Що стало причиною – невідомо.

За інформацією Кулеби, на одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння. На місці працювали відповідні служби. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зазначимо, що російські і проросійські пропагандистські телеграм-канали почали писати про нібито наступ з Білорусі. Насправді ж ранкові звуки вибухів у столиці та області не пов’язані з військовими діями. Про це повідомив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

У ЗСУ наголосили, що жодних наступальних дій ворога з Півночі наразі немає. За інформацією Павлюка, вибухи не пов’язані із загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими військовими діями.

“Звуки вибухів, які можна було почути у Києві та в області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку і транслювати меседж, що це буцімто початок наступу з Півночі”, – заявив Павлюк.

Ракетна атака на Київ

Пізніше, близько 09:30 у Києві знову пролунали вибухи. Після них було оголошено повітряну тривогу у столиці, Київській області і ще низці регіонів України. У Києві повідомили про ракетну атаку і вибухи у Дніпровському районі столиці.

У Голосіївському районі столиці виникла пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце – повідомив Віталій Кличко.

Тут попередньо, без постраждалих. А у Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину. Також минулося без постраждалих.

Видання “Дзеркало тижня” повідомило, що попередньо росіяни обстріли Київ ракетами наземного базування (ОТРК). Очікуємо на детальну інформацію від Повітряних сил.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що під час ранкової атаки було влучання у житлову забудову в селі Копилів Київської області. В будинках місцевих мешканців повибивало вікна. Попередньо інформації про постраждалих немає.

Також було пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих.

Ось, що чули мешканці Києва вранці 14 січня

Повідомлення від УЗ

Усі поїзди Укрзалізниці продовжують рух за графіком, суттєвих затримок через ворожу атаку наразі не спостерігається, посадка та висадка тривають через підземні переходи – повідомили в У/З.

Сьогодні можливий масований ракетний удар по Україні

Можливий масований ракетний удар. Чекаємо на масштабні тривоги з 12:00, — повідомив голова Черкаської ОВА.

В ЗСУ тим часом повідомляють, що в Чорне море 14 січня вийшли російські носії «Калбрів». Загальний залп попередньо 8-14 ракет.

Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Масована ракетна атака під Новий Рік – все, що відомо (фото, відео)